Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід

Президент здійснить поїзду до Харківської та Донецької областей

Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей. Про це інформує Офіс президента.

Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

«Збройним силам України виповнюється 30 років. Увесь цей час наші військові залишаються на варті свободи, незалежності й суверенітету України! Українці пишаються своєю армією! Від імені українського народу дякую воїнам і ветеранам ЗСУ за самовіддану службу й героїзм! Слава Україні!», – написав Зеленський у Facebook.

Нагадаємо, луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео).

Як відомо, сьогодні Україна святкує 30-річчя Збройних сил: програма урочистостей.

До слова, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

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