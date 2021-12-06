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    Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід

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    Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям - Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід
    Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям
    фото: president.gov.ua

    Президент здійснить поїзду до Харківської та Донецької областей

    Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей. Про це інформує Офіс президента.

    Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

    Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

    «Збройним силам України виповнюється 30 років. Увесь цей час наші військові залишаються на варті свободи, незалежності й суверенітету України! Українці пишаються своєю армією! Від імені українського народу дякую воїнам і ветеранам ЗСУ за самовіддану службу й героїзм! Слава Україні!», – написав Зеленський у Facebook.

    Нагадаємо, луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео).

    Як відомо, сьогодні Україна святкує 30-річчя Збройних сил: програма урочистостей.

    До слова, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

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    Теги: ЗСУ Донеччина військові Харківщина Володимир Зеленський президент Офіс президента державні нагороди
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    Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід