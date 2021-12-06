Луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео)

Привітання було записано на тлі замку Любарта у Луцьку

32 окремий батальйон Національної гвардії привітав Збройні сили України зі святом. Відео із привітаннями було опубліковано на Facebook-сторінці військової частини 1141, що базується у Луцьку.

Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.

Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Свято було встановлено постановою Веровної Ради у 1993 році.

Також 6 грудня Збройні сили України привітав голова держави Володимир Зеленський.

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