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    Луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео)

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    Цьогоріч Збройні сили України святкують 30 річницю створення - Луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео)
    Цьогоріч Збройні сили України святкують 30 річницю створення
    фото: скріншот з відео

    Привітання було записано на тлі замку Любарта у Луцьку

    32 окремий батальйон Національної гвардії привітав Збройні сили України зі святом. Відео із привітаннями було опубліковано на Facebook-сторінці військової частини 1141, що базується у Луцьку.

    Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.

    Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Свято було встановлено постановою Веровної Ради у 1993 році.

    Також 6 грудня Збройні сили України привітав голова держави Володимир Зеленський.

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    Теги: свята армія військові Володимир Зеленський
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    Луцькі нацгвардійці яскраво привітали Збройні сили України (відео)