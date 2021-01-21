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    Події в Україні

    В Україну повертається потепління: прогноз погоди на четвер

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    21 грудня на дорогах країни можлива ожеледиця - В Україну повертається потепління: прогноз погоди на четвер
    21 грудня на дорогах країни можлива ожеледиця
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сьогодні місцями повітря прогріється до +7

    В Україні у четвер, 21 січня, майже на всій території буде без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень від 2° морозу до 7° тепла.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «21 січня хмарно з проясненнями. Вночі в північних областях та в Карпатах, вдень на північному сході країни невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с», – йдеться у прогнозі синоптиків.

    Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі ще становитиме 15-20° морозу, на крайньому сході до 26°, вдень 3-8° морозу; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

    Нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря вітер
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