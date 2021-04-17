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    Артилерійські та десантні кораблі Росії зайшли у Чорне море

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    Офіційно метою заходу в акваторію є навчання - Артилерійські та десантні кораблі Росії зайшли у Чорне море

    Офіційно метою заходу в акваторію є навчання

    Екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях

    Загін кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов у Чорне море. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.

    «У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря», – йдеться у повідомленні Міноборони.

    Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк. Після виходу з Керченської протоки кораблі Каспійської флотилії попрямували у Чорне море.

    За інформацією Міноборони, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

    Як повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб.

    До слова, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії.

    Нагадаємо, Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі.

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    Теги: Чорне море Міноборони Міноборони РФ військові навчання Пентагон море
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