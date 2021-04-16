  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше в Пентагоні говорили, що&nbsp;виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ - Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні
    Раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ
    Фото з відкритих джерел

    Американська дипломатка відзначила, що Збройні сили України стали більш боєздатними і професійними

    Конгрес Сполучених Штатів схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки. Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

    За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

    Виступ Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові
    Виступ Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові

    «Адміністрація Байдена продовжує і підсилює цю підтримку. У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на $125 млн, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу. В цьому фінансовому році Конгрес США схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні», – підкреслила Квін.

    Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив деталі пакету допомоги на $125 млн. За ці гроші Україні поставлять два патрульних катери, але протитанкові комплекси Javelin не входять в цей пакет.

    Також раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ.

    Як відомо, підтримка України з боку США закріплена в Законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

    Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

    Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

    Читайте також: Україна зможе відбити наступ російської армії – командувач американських військ у Європі
    Теги: США гроші військові фінансування Україна нацбезпека озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies