Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні

Раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ

Американська дипломатка відзначила, що Збройні сили України стали більш боєздатними і професійними

Конгрес Сполучених Штатів схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки. Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

Виступ Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові

«Адміністрація Байдена продовжує і підсилює цю підтримку. У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на $125 млн, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу. В цьому фінансовому році Конгрес США схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні», – підкреслила Квін.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив деталі пакету допомоги на $125 млн. За ці гроші Україні поставлять два патрульних катери, але протитанкові комплекси Javelin не входять в цей пакет.

Також раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ.

Як відомо, підтримка України з боку США закріплена в Законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.