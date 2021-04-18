Міністерка оборони Німеччини: Росія створила реальну загрозу для Європи

Аннегрет Крамп-Карренбаур звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України

«Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози», – заявила Крамп-Карренбауер

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія створила «конкретну і безпосередню» загрозу безпеці Європи.

Таку заяву вона зробила на тлі стягування російський військ до українських кордонів, повідомляє німецьке агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

«Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози», – заявила Крамп-Карренбауер.

За її словами, стягування військ РФ до українського кордону було спрямоване не на те, щоб вселити довіру, а щоб «спровокувати реакцію».

До слова, заступник командувача Об'єднаних сил розповів, яких провокацій очікує від бойовиків.

Також повідомлялося, що офіційні представники двох європейських країн їдуть на Донбас.