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    Міністерка оборони Німеччини: Росія створила реальну загрозу для Європи

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    Аннегрет Крамп-Карренбаур&nbsp;звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України - Міністерка оборони Німеччини: Росія створила реальну загрозу для Європи

    Аннегрет Крамп-Карренбаур звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України

    Фото з відкритих джерел

    «Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози», – заявила Крамп-Карренбауер

    Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія створила «конкретну і безпосередню» загрозу безпеці Європи.

    Таку заяву вона зробила на тлі стягування російський військ до українських кордонів, повідомляє німецьке агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

    «Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози», – заявила Крамп-Карренбауер.

    За її словами, стягування військ РФ до українського кордону було спрямоване не на те, щоб вселити довіру, а щоб «спровокувати реакцію».

    До слова, заступник командувача Об'єднаних сил розповів, яких провокацій очікує від бойовиків.

    Також повідомлялося, що офіційні представники двох європейських країн їдуть на Донбас.

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    Теги: Росія Донбас зброя Міноборони Європа військові Україна кордон Аннегрет Крамп-Карренбауер
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