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    Канадські інструктори призупинили вишкіл бійців ЗСУ через спалах коронавірусу

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    Члени збройних сил Канади, які отримали позитивний результат тесту на&nbsp;Covid-19, перебувають під наглядом в ізоляції - Канадські інструктори призупинили вишкіл бійців ЗСУ через спалах коронавірусу

    Члени збройних сил Канади, які отримали позитивний результат тесту на Covid-19, перебувають під наглядом в ізоляції

    Фото: radiosvoboda

    У канадському міноборони не розкрили інформації про кількість інфікованих в Україні військових

    Військова тренувальна місія Unifier в Україні тимчасово припинена через спалах захворювань Covid-19 серед канадського персоналу, пише CBC News.

    «Канадська військова тренувальна місія в Україні була тимчасово припинена після значного спалаху коронавірусу серед особового складу», – стверджує канадське видання.

    Зазначається, що у канадському міноборони не розкрили інформації про кількість інфікованих в Україні військових, але загалом в усіх збройних силах Канади станом на 12 квітня було 86 активних випадків перебігу Covid-19.

    «Члени збройних сил Канади, які отримали позитивний результат тесту на Covid-19, перебувають під наглядом в ізоляції, а ті, з ким вони перебували у близькому контакті, знаходяться у карантині», – розповіла речниця Канадського об’єднаного оперативного командування Алексія Кройзер.

    Як відомо, у рамках операції Unifier в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира й більшість особового складу перебувають у Яворові.

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    Теги: Канада Міноборони військові навчання військові Україна коронавірус
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