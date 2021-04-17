Канадські інструктори призупинили вишкіл бійців ЗСУ через спалах коронавірусу

Члени збройних сил Канади, які отримали позитивний результат тесту на Covid-19, перебувають під наглядом в ізоляції

У канадському міноборони не розкрили інформації про кількість інфікованих в Україні військових

Військова тренувальна місія Unifier в Україні тимчасово припинена через спалах захворювань Covid-19 серед канадського персоналу, пише CBC News.

«Канадська військова тренувальна місія в Україні була тимчасово припинена після значного спалаху коронавірусу серед особового складу», – стверджує канадське видання.

Зазначається, що у канадському міноборони не розкрили інформації про кількість інфікованих в Україні військових, але загалом в усіх збройних силах Канади станом на 12 квітня було 86 активних випадків перебігу Covid-19.

«Члени збройних сил Канади, які отримали позитивний результат тесту на Covid-19, перебувають під наглядом в ізоляції, а ті, з ким вони перебували у близькому контакті, знаходяться у карантині», – розповіла речниця Канадського об’єднаного оперативного командування Алексія Кройзер.

Як відомо, у рамках операції Unifier в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира й більшість особового складу перебувають у Яворові.