США готові збільшити кількість своїх військових в Україні

Вашингтон ретельно оцінює ситуацію в Україні на фоні стягнення російських військ до кордонів

Сполучені Штати можуть збільшити свою військову присутність на території України, якщо у цьому буде потреба з української сторони. Про це на спільному брифінгу повідомила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

«Ми постійно оцінюємо ситуацію та робимо оцінку потреб з українського боку. Ми на постійній основі маємо присутність 160 військових американського контингенту, і якщо, за нашими оцінками, потреба змінюється і треба буде збільшувати (присутність – ред.) – ми це питання розглядатимемо», – сказала Квін.

Також Квін наголосила, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй політиці із підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом та територіальними водами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у розширенні програми з підготовки військових.

«Дійсно у восьме відбулась ротація інструкторів США, які на Яворському полігоні у Львівській області проводять навчання української армії. Це наближає нас до стандартів НАТО, це значно підвищує боєздатність збройних сил України. Ми просимо, і будемо докладати зусиль, щоб подібні місії відбувалися не лише на Явірському полігоні, а й в інших областях України», – сказав Шмигаль.

Крім того Квін повідомила, що Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні. За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

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