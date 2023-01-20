«Вагнер» фінансує війну в Україні за рахунок видобутого золота в Африці – Politico

Офіційні особи США вважають це ознакою того, що ПВК «Вагнера» встановила політичний контроль над владою в Африці

Група «Вагнера» займається видобутком корисних копалин в Африці, зокрема золота для фінансування воєнних дій в Україні. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що за останній рік російська приватна військова компанія «Вагнера» значно розширила діяльність у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), де її прибуток від видобутку корисних копалин, ймовірно, досяг приблизно $1 млрд. Ці кошти, ймовірно, призначені для придбання зброї та винищувачів.

Видання нагадує, що ПВК «Вагнер», яку контролює російський олігарх Євген Пригожин, влаштувалася в Африці у 2018 році, відкривши там свій «культурний центр» і уклавши кілька контрактів на захист ділянок видобутку корисних копалин, зокрема золотого рудника Ндассима. З того часу на місці кустарної шахти виріс масштабний промисловий комплекс.

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Згідно з документом, влада ЦАР категорично забороняє запуски та прольоти безпілотників в районі цієї шахти навіть для миротворчих сил безпілотників. У низці випадків БПЛА було обстріляно армією ЦАР. Офіційні особи США вважають це ознакою того, що ПВК «Вагнера» встановила політичний контроль над владою в Африці.

Раніше британська розвідка повідомила, скільки «вагнерівців» воює на фронті.