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Британська розвідка повідомила, скільки «вагнерівців» воює на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, скільки «вагнерівців» воює на фронті
За даними британської розвідки, до складу «Вагнера» входить 50 тис. людей
фото ілюстративне

Власник «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансує організацію за рахунок завищених державних контрактів

Британська розвідка повідомляє, що чисельність так званої ПВК «Вагнера» на фронті  сягає 50 тис. осіб. Частково ПВК фінансується за рахунок корупції при держзамовленях.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначають у розвідці, за даними держреєстру РФ, воєнізована група «Вагнера» офіційно зареєстрована як юридична особа на 27 грудня 2022 року. Група оголосила свою основну діяльність «консалтингом у галузі управління», про військову службу не згадувалося.

«Поки незрозуміло, якою мірою структура «ПВК Центр Вагнера» використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю «Вагнера», зазначається в повідомленні.

У міноборони Британії зазначили, що приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Власник «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

«Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин зізнався на підставі «Вагнера» лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі», – наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, до складу «Вагнера» входить 50 тис. людей в Україні і група «стала ключовим компонентом української кампанії».

«Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що у Кремлі зароджується нове протистояння між російським диктатором Володимиром Путіним та власником ПВК «Вагнер», відомим як «кухар Путіна», Євгеном Пригожиним.

До відома, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

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Теги: розвідка Міноборони війна військові реєстрація ПВК Вагнера ворог британська розвідка

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