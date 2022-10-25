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ЗСУ взяли в полон «вагнерівця»-вбивцю, завербованого на війну в тюрмі (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ взяли в полон «вагнерівця»-вбивцю, завербованого на війну в тюрмі (відео) 
Рашисти вербують вояків у тюрмах  
фото з відкритих джерел

В'язень був засуджений за статтею «Вбивство» 

Полонений «вагнерівець» поповнив обмінний фонд української армії. Про це свідчать кадри, зроблені українськими військовими. На відео полонений армії окупантів розповідає, що служив у приватній військовій компанії «Вагнер», а перед тим відбував покарання за вбивство.

Відомо, що «вагнерівці» вербують гарматне м'ясо у російських тюрмах, надаючи перевагу засудженим за тяжкі злочини.

ЗСУ та нацгвардійці надали медичну допомогу пораненому рашисту. 

Перед цим у мережі з’явилося нове відео, як засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» вербує в’язнів однієї із тюрем на війну проти України. На кадрах видно, як Пригожин виступає перед в’язнями однієї з російських колоній. Ув’язнені вистроїлися на плацу у дворі в’язниці.

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля. 

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Теги: ПВК Вагнера полон відео вбивство

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