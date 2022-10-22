Амбіції «кухаря Путіна» затьмарили стратегічну логіку: Washington Post про бої за Бахмут

Американське медіа зазначає, що Євген Пригожин бачить у захопленні Бахмута політичну вигоду

Амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» у боротьбі за контроль над Бахмутом затьмарили всю стратегічну логіку. Про це пише The Washington Post.

Після відступу росіян з Ізюма у Харківській області, битва за Бахмут більше не є частиною якоїсь скоординованої військової операції. Натомість Пригожин кидає у бій хвилі найманців з ПВК «Вагнера», мабуть, бачачи політичну вигоду у захопленні Бахмута як військовий трофей, тоді як регулярні сили російської армії в інших місцях відступають.

За інформацією видання, військові ЗСУ покладаються на більш спритну тактику, щоб вистояти у жорстокій битві, спостерігаючи за лініями супротивника за допомогою громадянських безпілотників

Видання зазначає, що у недавньому аналізі аналітичний центр Інститут вивчення війни назвав дії Пригожина в Бахмуті «несуттєвими з оперативної точки зору» після втрати Росією Ізюма.

«Захоплення російськими військами Бахмута, яке малоймовірне, враховуючи, що російські війська протягом кількох тижнів пронизували себе крихітними навколишніми поселеннями, більше не підтримуватиме якихось масштабніших зусиль щодо досягнення початкових цілей цієї фази кампанії», – йдеться у звіті.

Додамо, раніше міський голова Бахмута Олексій Рева розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті. За його словами, ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Нагадаємо, за даними Politico, політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше вважають імовірною його відставку. У РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля. Джерела видання у Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

Британська розвідка також повідомила, що після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ. Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Володимира Путіна.