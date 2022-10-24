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Білорусь створить аналог російської ВПК «Вагнера», – опозиціонер

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білорусь створить аналог російської ВПК «Вагнера», – опозиціонер
Аналог ЧВК «Вагнера» – приватна військова компанія «Гард»
фото з відкритих джерел

Росія продовжує активно втягувати Білорусь у війну проти України

Білоруські підприємства почали забезпечувати потреби російської армії. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба.

За його словами, низка білоруських підприємств зараз почала шити зимовий одяг. При цьому йдеться не про власні потреби Білорусі – підприємства виробляють військовий зимовий одяг для російської армії.

«Росіяни також шукають, де закупити 1,5 мільйона аптечок. Вони зараз активно цікавляться цим у білорусів і так само замовляють аптечки у білоруських підприємств», – повідомив Бульба.

Білоруський опозиціонер розповів, що білоруська армія не хоче воювати проти України. Однак з'являлася інформація про те, що росіяни можуть переодягнутися у білоруську форму і таким чином піти у наступ на Україну.

Втім, за словами Бульби, поки що чітких доказів схожих намірів Кремля немає.

Водночас у Білорусі мають намір створити аналог російської ВПК «Вагнера» – приватну військову компанію «Гард». Туди завезли форму, дуже схожу на український камуфляж «Піксель».

«На базі ПВК «Гард» проводили збори інструкторів абсолютно всіх білоруських підрозділів та відомств. Тому ми остерігалися, що білоруських військових можуть одягнути в українську форму і залучити до якихось провокацій. Однак поки що нічого такого не сталося», – сказав Бульба.

Він додав, що згодом виявилося, що насправді форма була не українською.

«Один з комбінатів у Білорусі почав шити білоруську форму такого самого типу. Тобто дуже схожу до форми ЗСУ», – зазначив засновник першого воєнного братства Білорусі.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

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Теги: росія Білорусь ПВК Вагнера війна

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