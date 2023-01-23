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Суд обрав запобіжний захід ексголові «Нафтогазу» Коболєву (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід ексголові «Нафтогазу» Коболєву (оновлено)
Прокурор у суду просить для підозрюваного Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн
фото: ukranews.com

Народні депутати готові взяти Коболєва на поруки

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 23 січня розглянув  клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові правління НАК»Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Про це тало відомо з прямої трансляції із залу Вищого антикорупційного суду.

Під час засіданні представники прокуратури виступили з проханням застосувати Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень. Суд відмовив у цьому клопотанні.

Коболєв стверджує про свою невинуватість, нардепи від партії «Голос» Ярослав Железняк та Максим Хлапук заявили, що готові взяти його на поруки. 

Під час виступу Андрій Коболєв заявив, що за його керівництва компанія змогла стати прибутковою. «Коли мене призначали головою «Нафтогазу», він був чорною дірою. Коли звільняли – найбільшим джерелом доходів»,  – підкреслив Коболєв.

Ексголова компанії підкреслив, що його команда зробила все, щоб відмовитись від російського газу та завадити будівництву «Північного потоку-2». Окрім того, практика преміювання дозволила «Нафтогазу» побороти корупцію всередині компанії.

«Також відмова від корупції, пряма мотивація. Ми тут зібрались, щоб розуміти, як буде рухатись країна, в якому напрямку. Ця справа про широке коло питань. Коментувати справу по суті, поки не буду», – додав Коболєв.

Прокурор у суду просить для підозрюваного Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Нагадаємо, Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу».

Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Згодом Андрій Коболєв відреагував на підозру, яку оголосили йому прокурори НАБУ та САП. «Короткий коментар щодо новин про підозру.  Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь.  Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», – написав Коболєв.

Теги: прокуратура майно Антикорупційний суд слідство прокурор партії Андрій Коболєв Нафтогаз України суд Ярослав Железняк

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