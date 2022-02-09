ВАКС штрафуватиме за неповагу до суду: президент підписав закон

Зеленський підписав закон про відповідальність за неповагу до ВАКС

Документ передбачає штрафи за неповагу до суддів ВАКС від 850 до 2550 гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає покарання за неповагу до суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Народні депутати підтримали законопроєкт 25 січня.

Метою документа є надання суддям вищих спеціалізованих судів, зокрема Вищого антикорупційного суду, повноважень на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП (прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України).

Документ передбачає штрафи за неповагу до суддів ВАКС від 850 до 2550 гривень.

Вважатись проявами неповаги будуть злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого, порушення порядку під час судового засідання, а також вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Раніше ВАКС не мав права притягувати до адміністративної відповідальності за зневажливу поведінку учасників судового процесу. Тоді як для Антикорсуду це питання забезпечення ефективної роботи, а саме підтримання процесуальної дисципліни і належної поведінки усіх сторін судового процесу.