  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Сиротюк
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Армія генерала Шухевича врятувала честь нації у роки Другої світової війни

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Розсилка
    Армія генерала Шухевича врятувала честь нації у роки Другої світової війни

    За Україну бийте першими!

    Нині день народження Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

    Ми пам’ятаємо Тебе Генерале.

    Пам’ятаємо, що твоя армія врятувала честь нації у роки ІІ світової війни.

    Що саме вона найдовше чинила опір проти совєцької імперії.

    Гордий, що твоє ім‘я є культовим серед молоді, що ним називають вулиці.

    Радію, що попри шалений спротив путіністів та російських реваншистів, ми зберегли проспект Шухевича в Києві.

    Але ще більше тішить, що нині армія, яка тебе пам’ятає і гордиться Тобою, в степах Донбасу і Приазов‘я гідно протистоїть рашистам.

    І ми точно знаємо, що найкращим пошануванням для тебе є Чини.

    За Україну бийте першими!

    З твоїм Днем Генерале!

    І звісно з річницею Акту відновлення державності 30 червня 1941 року!

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Друга світова війна ОУН-УПА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Олег Романчук
    Олег Романчук

    Шеф-редактор журналу «Універсум»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ