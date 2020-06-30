Армія генерала Шухевича врятувала честь нації у роки Другої світової війни

За Україну бийте першими!

Нині день народження Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

Ми пам’ятаємо Тебе Генерале.

Пам’ятаємо, що твоя армія врятувала честь нації у роки ІІ світової війни.

Що саме вона найдовше чинила опір проти совєцької імперії.

Гордий, що твоє ім‘я є культовим серед молоді, що ним називають вулиці.

Радію, що попри шалений спротив путіністів та російських реваншистів, ми зберегли проспект Шухевича в Києві.

Але ще більше тішить, що нині армія, яка тебе пам’ятає і гордиться Тобою, в степах Донбасу і Приазов‘я гідно протистоїть рашистам.

І ми точно знаємо, що найкращим пошануванням для тебе є Чини.

За Україну бийте першими!

З твоїм Днем Генерале!

І звісно з річницею Акту відновлення державності 30 червня 1941 року!