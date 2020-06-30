Армія генерала Шухевича врятувала честь нації у роки Другої світової війни
За Україну бийте першими!
Нині день народження Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.
Ми пам’ятаємо Тебе Генерале.
Пам’ятаємо, що твоя армія врятувала честь нації у роки ІІ світової війни.
Що саме вона найдовше чинила опір проти совєцької імперії.
Гордий, що твоє ім‘я є культовим серед молоді, що ним називають вулиці.
Радію, що попри шалений спротив путіністів та російських реваншистів, ми зберегли проспект Шухевича в Києві.
Але ще більше тішить, що нині армія, яка тебе пам’ятає і гордиться Тобою, в степах Донбасу і Приазов‘я гідно протистоїть рашистам.
І ми точно знаємо, що найкращим пошануванням для тебе є Чини.
За Україну бийте першими!
З твоїм Днем Генерале!
І звісно з річницею Акту відновлення державності 30 червня 1941 року!
Джерело: Блог Юрія Сиротюка