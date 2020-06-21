На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА



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Серед знахідок — книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками

Документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем

У місті Мостиська Львівської області знайшли два бідони з архівними документами Української повстанської армії. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що знахідку виявили шукачі історичних цінностей Андрій Савка та Андрій Березяк.

За словами чоловіків, документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем.

«Серед знахідок — книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного зі співробітників НКВС, який «намагався продертися в лави УПА», - йдеться у повідомленні.

Дослідники припускають, що там також можуть бути архівні документи Сидора Ковпака — керівника партизанського руху опору в Україні, бо він був добре відомий у цих краях, але ретельно вивчити знахідку поки не вдалося.

«Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи», - пояснили шукачі.

Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Незабаром знахідку мають відправити на реставрацію.