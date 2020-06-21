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    Суспільство

    На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА

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    Серед знахідок &mdash; книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками - На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА
    Серед знахідок — книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками

    Документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем

    У місті Мостиська Львівської області знайшли два бідони з архівними документами Української повстанської армії. Про це повідомляє ТСН. 

    Зазначається, що знахідку виявили шукачі історичних цінностей Андрій Савка та Андрій Березяк. 

    За словами чоловіків, документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем.

    «Серед знахідок — книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного зі співробітників НКВС, який «намагався продертися в лави УПА», - йдеться у повідомленні.

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    На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА
    На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА
    На Львівщині знайшли два бідони з архівними документами УПА

    Дослідники припускають, що там також можуть бути архівні документи Сидора Ковпака — керівника партизанського руху опору в Україні, бо він був добре відомий у цих краях, але ретельно вивчити знахідку поки не вдалося.

    «Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи», - пояснили шукачі. 

    Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Незабаром знахідку мають відправити на реставрацію.

    історія ОУН-УПА документи квиток
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