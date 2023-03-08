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«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач  наголосив, що кожна жінка робить свій внесок для перемоги над ворогом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував українським жінкам надійний тил, які вони створюють вдома та за самовідданість на передовій. Він наголосив, що кожна жінка робить свій внесок для перемоги над ворогом. Про це Залужений написав у Телеграм.

«Українська жінка сьогодні - хто Вона? Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя.

Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще – керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії», – написав головнокомандувач.

Він підкреслив, що українки щодня роблять безцінний внесок для перемоги – кожна на своєму фронті. «Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома. Донька, яка пишається батьками , а також стала для них надійною опорою. Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил», – написав Залужний.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський привітав українок із Міжнародним днем боротьби за права жінок та подякував їм за все, що вони роблять заради країни

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Теги: українці жінка дружина Валерій Залужний

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