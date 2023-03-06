Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування

В Україні триває обговорення щодо долі святкування Міжнародного жіночого дня

Майже 62% українців проголосували у «Дії» за те, щоб залишити вихідним Міжнародний день прав жінок 8 березня. У соцмережах не вщухають палкі обговорення: у такому рішенні українців вбачають неготовність позбутися радянського минулого, адже саме за часів СРСР Міжнародний день прав жінок став просто Міжнародним днем жінок. Фактично, святом, яке звело роль жінки до виховання дітей, домашніх справ.

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Полеміка навколо свята виникла через те, що українці майже не сприймають 8 березня саме як день, який захищає жіночі права. Для багатьох 8 березня залишається радянським святом «жіночності та краси». Журналістка Наталка Фіцич у своєму Facebook обурилася, бо це «свято» не про боротьбу за права жінок, а про вітання-квіти-подарунки, причому вітання примусові, бо народилася жінкою, про погляди ніхто не питає». Вона зазначила, що українці досі не можуть відмовитися від «совкових» традицій.

Нардеп Володимир В'ятрович зазначив, що боротьба за права жінок в Україні – це не Клара Цеткін, а Наталія Кобринська, адже український фемінізм в минулому – не «комуністичне лівацтво», як зазначає В'ятрович, а частина визвольного руху. Він пояснив, що досягнення Клари Цеткін та її возвеличення лише наближають нас до «русского мира». У коментарях до допису пишуть, що 8 березня зараз – це зовсім не про фемінізм, а лише про вихідний день, коли можна відпочити.

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Письменник Андрій Кокотюха розкритикував рішення українців саме через совковий контекст свята та написав, що це зміщення акцентів, збиття прицілів, каша в голові, а все заради вихідного дня з нагоди радянського формату «праздника». Він також зазначив, що не знає нікого, кому б вихідний 8 березня був потрібен для того, щоб вийти на марш за підтримку жіночих прав та свобод.

Українці зазначають, що проблема у визнанні цього свята офіційним, адже тоді люди продовжуватимуть жити радянськими традиціями: вітати жінок цукерками та квітами, збирати подарунки керівницям у колективах. Водночас користувачі соцмереж зазначають, що насильницьким шляхом це не витравиш і потрібно, щоб кожен прийшов до усвідомлення сам. Так, мовляв, деякі плакали, коли вперше звалили пам'ятники Леніну.

Президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що 8 березня є міжнародне свято.

«Те, що його святкували у Радянському Союзі, то й що?! Можу сказати, що Різдво чи Великдень буде святкувати країна-агресор. І що далі? Ми з цього приводу маємо відмовлятися від цих свят?!» – запитав він під час інтерв’ю «Телеграфу».

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Паніотто також додав, що опитування у «Дії» не може бути репрезентативним, тому що число користувачів «Дії» суттєво відрізняється від загальної кількості громадян. Додатком користується близько 50% українців, але ті, хто відповідають в «Дії», здебільшого молодші, якась їхня кількість не має вищої освіти тощо. Тобто, фактично, в опитуванні втрачено думку близько 40% громадян.

Нагадаємо, що нардепи пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю щодо встановлення святкових неробочих днів. Нардепка Галина Третьякова пропонує зробити робочими днями Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня, а натомість святкувати День цвітіння української вишні та День перемоги над РФ у майбутньому.