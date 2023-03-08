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День краси та весни родом із СРСР чи День захисту прав жінок: міфи про 8 березня

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День краси та весни родом із СРСР чи День захисту прав жінок: міфи про 8 березня
зображення: Олександр Грехов спеціально для Ла Страда-Україна/La Strada-Ukraine та Жінки в медіа

Походження свята немає нічого спільного з Радянським Союзом

8 березня в Україні донедавна пов’язували з тюльпанами та весною. Нині все більше жінок погоджуються, що Міжнародний день боротьби за права жінок – це нагода заявити про рівноправ’я. «НотаЄнота» розібрали міфи довкола весняного свята.

Міф №1. «8 березня пов’язане з повіями»

Існує кілька версій походження свята. За однією з них, у 1857 році у Нью-Йорку пройшов марш проституйованих жінок, що вимагали виплатити зарплату матросам, які користувалися їхніми послугами. Хоча ця інформація постійно циркулює в інтернеті, офіційних задокументованих підтверджень їй немає. Більше того, повією понад сто років тому називали чи не будь-яку жінку, яка прагнула рівності та свободи.

Іншою версією є Марш порожніх каструль, що відбувся 8 березня 1857 року у тому ж місті: текстильниці вийшли на акцію проти поганих умов праці і низької оплати, та нібито били у порожні каструлі, чим марш і заслужив свою назву. Довести достовірність проведення маршу також неможливо, через що французькі історикині та феміністки Франсуаза Пік та Ліліан Кандел припускають, що міф про повстання працівниць текстильної фабрики вигадали у 1955-му році радянські комуністи, щоб ізолювати свято від його соціалістичного коріння.

Міф №2. «Міжнародний день жінок вигадали совєти»

Насправді ж походження свята немає нічого спільного з Радянським Союзом. Пропозиція відзначення Міжнародного дня прав жінок датується ще 1910 роком, задовго до Жовтневого перевороту; її ініціаторами стала німецька делегація, що складалася із соціал-демократок, на Другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції у Копенгагені з метою привернення уваги до проблем жіноцтва та боротьби за рівність прав чоловіків та жінок: рівну оплату праці, адекватний робочий графік та надання виборчих прав.

Серед делегації Німеччини була і Клара Цеткін, яка запропонувала ідею свята, проте вона не вигадувала нічого нового: ідеї, порушені на жіночій конференції, були позичені у членкинь Соціалістичної партії Америки, які очолили у 1909 демонстрацію, на якій вимагали виборчого права та скасування дитячої праці.

Уже наступного року 19 березня понад мільйон людей вийшли на вулиці Австрії, Данії, Швейцарії та Німеччини з протестами проти дискримінації працівниць. Протягом наступних років у Європі та світі не було певної фіксованої дати свята, тому акції відбувалися у різних країнах з лютого по березень.

Міф №3. «Свято несе в собі радянську ідеологію, тому його потрібно скасувати»

Дійсно, справжнє значення було спотворене більшовиками: на початку 20-х років Комінтерн остаточно визначив конкретну дату свята – 8 березня. Не дивно, адже саме у цей день за новим стилем у 1917 році розпочалася Лютнева революція. Свято цього періоду мало назву Міжнародного дня працівниць та у своїй ідеології закликало до знищення буржуїв, пізніше – успішного завершення п’ятирічки, а за часів Другої світової війни – спільної боротьби проти фашизму. 

аким чином свято, яке було створене для вираження солідарності жінок усього світу, стало інструментом у руках комуністичної партії, яка, буцімто, дала жінкам права та зруйнувала патріархальний устрій. Проте важливо повернути першочергове значення Дня прав жінок, відкидаючи історію, спотворену радянським режимом.

Міф №4. «8 березня – свято краси та весни»

Після Другої світової війни про жінку у Радянському Союзі почали говорити як про «мати-героїню». З цього моменту вже відслідковується поступова зміна сутності у відзначенні дати.

Суспільство втомилося від політичних протестних гасел на кожному кроці, тому у 70-80-х роках – через пів століття після започаткування свята – влада вирішила змінити сенс свята із відстоювання та захисту прав жінок на вшанування умовних жіночності та кохання. З листівок зникли заводи та автомати, натомість з’явилися ніжні усміхнені жінки та квіти.

Поступово українське суспільство відкидає цю конотацію Міжнародного дня захисту прав жінок та з початку століття повертається до його протестного духу: щороку 8 березня у різних містах країни влаштовуються публічні акції та марші для привернення уваги до питань насильства над жінками, рівних прав, руйнування стереотипів тощо.

Зауважимо: якщо ваші права порушують, не мовчіть про це! Звертайтеся за консультацією та допомогою на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за номером 0 800 500 335.

До слова, в Україні триває обговорення щодо долі святкування Міжнародного жіночого дня – доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування.

Нагадаємо, більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – більше 1,3 млн голосів: оприлюднено результати рекордного опитування.

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Теги: 8 березня свято свята міф

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