«Навчають, рятують, воюють і віддали життя». Зеленський звернувся до українських жінок (відео)

Глава держави подякував мамі, дружині та всім українкам

Президент Володимир Зеленський привітав українок із Міжнародним днем боротьби за права жінок та подякував їм за все, що вони роблять заради країни. Про це він сказав у відеозверненні.

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«Сьогодні Міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую. Дякую своїй мамі, телефоную їй. Дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую своїй дружині. За те, що ми разом, кохаємо, і за те, що в нас є такі прекрасні діти. Дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми нарівні як колеги», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що можна звернути увагу на різні аспекти цього дня і кожен має свою думку щодо 8 березня, але в цьому й полягає сила і свобода України.

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«Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу. Подякувати мамам. Згадати, що поки мама жива, ти можеш відчути себе дитиною. Подякувати коханим за повагу й силу. Разом ми сильні. Разом ми нездоланні. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо», – додав він.

Раніше жінок зі святом привітав Генштаб.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.