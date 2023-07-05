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Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek
ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена
фото з відкритих джерел

ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією «військової» логістики

Багато допомоги, яка надходить від Сполучених Штатів Америки, тримається у секреті. Багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконується ЦРУ, пише Newsweek з посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією «військової» логістики, а ще контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з Росією, але бажають, щоб про це не знали росіяни.

Разом з тим ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що «коїться в головах» президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники Newsweek заявили, що Україна не попереджала США про атаки на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об'єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження, поставлені Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією.

«Це складний баланс: ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на землі не буде американських черевиків», – цитує Newsweek одного високопоставленого співробітника розвідки.

Інший співрозмовник видання – відставний високопоставлений співробітник військової розвідки – своєю чергою справедливо зазначив: «Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми».

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував потужний пакет підтримки для України

Теги: українці Україна робота Ентоні Блінкен росіяни конфлікт США

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