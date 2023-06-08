Названо терміни розгортання в Україні ізраїльської системи сповіщення про удари

Спочатку система оповіщення охопить більшу частину Києва, а потім буде продубльована в інших містах

Ізраїльська система попередження про ракетні удари, над впровадженням якої ізраїльські та українські військові працюють у Польщі, буде розгорнута в Україні до вересня. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на коментар неназваного українського чиновника.

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Ці терміни на кілька тижнів перевищують початкові очікування щодо розгортання системи влітку, і українські дипломати і силовики працюють над прискоренням цього процесу, пише видання.

Українські та ізраїльські посадовці зустрінуться цього тижня в Польщі, щоб попрацювати над системою, як вони це робили протягом останніх місяців. За словами чиновника, спочатку система охопить більшу частину Києва, а потім буде продубльована в інших містах.

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На відміну від Ізраїлю, система, яку планується розгорнути в Україні, буде лише оповіщати, без можливості перехоплення. Україна вже давно прагне отримати перехоплювачі ракет, але Ізраїль поки що відмовляється, намагаючись уникнути надмірного протистояння з Росією.

Система в Україні буде налаштована на ширше покриття, ніж в Ізраїлі, та буде запускати оповіщення в загальній зоні, де очікується влучання російської ракети.

Ізраїльська система попередження використовує комбінацію радарів і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет, снарядів і безпілотників, класифікації розміру і загрози, яку вони становлять, а також точного визначення на карті районів, які знаходяться в небезпеці. Громадяни в цих районах отримують попередження через сирени, сповіщення на телефони та повідомлення по телебаченню і радіо.

В останні роки точність системи була підвищена, і тепер вона може обмежувати свої оповіщення конкретними районами великих міст.

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Раніше очікувалося, що ізраїльська система оповіщення Tzeva Adom («Червоний колір»), буде розгорнута у Києві у травні. Вона спеціально адаптована під українські реалії. На початку травня повідомлялося, що Україна вже розпочала випробування ізраїльської системи оповіщення про небезпеку з повітря у Києві.

Також у травні Україна вперше отримала ізраїльські радіолокаційні системи захисту, які вже розміщені в Києві. Це ieMHR, виготовлені ізраїльською RADA Electronic Industries, які литовська волонтерська організація доставила в Україну. Системи призначені для виявлення повітряних загроз, включаючи ракети, ракети, мінометні снаряди, гелікоптери та безпілотники в радіусі до 10 км. Вони функціонують як система оповіщення.