Одна фраза Байдена може зруйнувати мир між США та Китаєм

Смертельна небезпека для Америки – війна на два фронти

Заяви Байдена щодо Сі Цзіньпіна, дуже яскраво ілюструють перехід світу у фазу пост-функціональних політичних еліт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Улюблена фігура геополітики – трикутник, у рамках якого так легко розігрувати «третього зайвого», як колись США за допомогою далеко не демократичного Китаю розіграли СРСР.

Смертельна небезпека для Америки – війна на два фронти, на Атлантичному та Індо-Тихоокеанському театрах глобального протистояння, тобто з КНР і РФ одночасно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глибинна держава США за останні місяці зробила приголомшливу роботу в Пекіні.

Спершу корпоратократія в особі Ілона Маска і Білла Гейтса сформувала основу для стабілізації відносин між двома державами.

Потім бюрократія в особі держсекретаря Блінкена фактично пролонгувала дію конценсусу Кіссінджера – Ден Сяопіна щодо Тайваню і глобальної взаємодії КНР і США.

Здавалося, що геостратегічна пауза на Індо-Тихоокеанському театрі для Вашингтона забезпечена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але лише одна необов'язкова фраза Байдена, сказана ним на конференції зі... штучного інтелекту, абсолютно незв'язна й нелогічна, поставила всю проведену роботу під загрозу зриву.

Я називаю час, що настав, – періодом постфункціональних еліт, що загрожує світу великими потрясіннями.

А Байден ще планує йти на другий термін...