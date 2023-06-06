Скільки заброньовано військовозобов’язаних під час війни? Мінекономіки дало відповідь

З 24 лютого 2022 року і до цього часу триває повномасштабна війна Росії проти України

Відомості про заброньованих військовозобов’язаних, які задіяні у виробництві озброєння, є державною таємницею

Міністерство економіки повідомило, що відомості про кількість заброньованих військовозобов’язаних на період мобілізації під час воєнного часу є інформацією з обмеженим доступом. Таку відповідь на запит «Главкома» надав заступник міністра Ігор Фоменко.

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«Главком» просив центральну владу поінформувати про кількість заброньованих військовозобов’язаних у розрізі напрямків: державний сектор, аграрна галузь, промисловість і окремо через систему «Шлях». Натомість заступник міністра наголосив, що дані про військовозобов’язаних, заброньованих центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, належать до службової інформації.

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Крім цього, урядовець додав: відомості про заброньованих військовозобов’язаних, які задіяні у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), є державною таємницею.

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Разом із тим «Главкому» вдалося побувати на закритій зустрічі з ІТ-фахівцями, де обговорювалося питання бронювання. За словами представника цього бізнесу, 80% IT-компаній не подають документи на бронювання своїх співробітників через різні «страшилки» та побоювання. Також відмовляють у бронюванні ІТ-фахівцям, котрі зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, що 28 квітня уряд удосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Зокрема, запроваджено терміни, протягом яких мають бути розглянуті документи для бронювання. Наприклад, Мінекономіки відведено п’ять днів для прийняття рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року і до цього часу триває повномасштабна війна Росії проти України. Через російську агресію триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки.