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Зеленський вказав на шлях до посилення єдності у Європі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський вказав на шлях до посилення єдності у Європі
Зеленський обговорив теракт на Каховській ГЕС із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни
фото: Офіс президента України

Президент: «Україна впливає на силу Європи – це факт»

України традиційно прагне бути серед членів Євросоюзу. Вступ нашої держави до ЄС допоможе посилити єдність у всій Європі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Засідання Європейської ради

Глава держави розповів про засідання Європейської ради і зазначив, що вже традиційно для України – бути серед членів Євросоюзу.

«Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі», – наголосив президент.

Зустріч із Майком Пенсом

Сьогодні Зеленський зустрівся з Майком Пенсом – 48-м віце-президентом США, сенатором.

«Американська підтримка для України життєво важлива – від усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил США, усіх політичних лідерів, Конгресу – обох партій, звичайно, від Президента США Байдена. Дякую за цю підтримку!

Обговорив із паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію – від самого початку, з перших днів між українським і американським народами. Говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності», – звітував очільник України.

Розмова з Міжнародною робочою групою щодо екологічних наслідків війни

Крім того, він зустрівся з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни – Гретою Тунберг, Маргот Вальстремом та іншими.

«Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру», – акцентував глава держави.

Розмова з президентом Гватемали

Зеленський сьогодні мав розмову з президентом Гватемали.

«Формула миру, наша співпраця з Латинською Америкою, допомога нам у розмінуванні, дуже важливо – у створенні трибуналу щодо російської агресії», – підкреслив Зеленський.

Зустріч із представниками українського бізнесу

Також він зустрівся з представниками українського бізнесу. Назвав цю зустріч дуже важливою та змістовною.

«Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет – це оборона, і це очевидно. Але й економіка – теж важливо.

Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до нашого відновлення, до масштабної програми трансформації України, яку ми обов’язково реалізуємо після нашої перемоги», – анонсував український лідер.

Державні нагороди для військових

Також сьогодні у зверненні до спільноти одного з провідних світових, британських інтелектуальних центрів Chatham House Зеленський розказав про те, що підготовлені ще три нові укази, дуже важливі, про нагородження 419 наших воїнів.

«Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені понад 49 тисяч українців і українок! Я дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні теж дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої! Дякую всім у світі, хто нам реально допомагає!», – завершив президент.

Нагадаємо, Європейський парламент хоче, щоб Європейський союз розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС вже в середині грудня цього року.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа також вважає, що слушним часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.

Водночас Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов’язання.

Теги: Європейський союз Володимир Зеленський Україна

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