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Держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України
Ентоні Блінкен
фото: Roman Koksarov / AP

Вашингтон наразі не надає подробиць щодо цього пакету

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі буде представлено потужний пакет підтримки для України, що включає політичну та практичну сторони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.

«Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет для України, політичний та практичний», – наголосив посадовець.

При цьому Вашингтон наразі не надає подробиць щодо цього пакету.

«Не забігатиму вперед, де ми приземлимось у Вільнюсі, але я достатньо в цьому впевнений», – зауважив Блінкен.

За його словами, низка держав «дивляться... що ми можемо зробити з тим... що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони». 

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі «прийдуть до єдиної позиції» щодо членства нашої країни в організації.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в ухваленні важливих рішень щодо України, як, наприклад, вступ до Альянсу. союзникам по НАТО слід перестати озиратися на Росію.

Теги: США НАТО саміт Україна Ентоні Блінкен

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