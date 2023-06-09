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Пентагон готує новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон готує новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд – Bloomberg
Оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок контрнаступу України
фото з відкритих джерел

Кошти будуть виділені в рамках програми сприяння безпеці України

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів. Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела

Гроші, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України. 

Раніше повідомлялося, що Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18.

Також влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові $37 мільйонів допомоги для кібербезпеки. 

До слова, українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. 

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Теги: Австралія військові Україна влада переговори

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