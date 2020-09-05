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    Верховна Рада хоче врегулювати дистанційну роботу

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    Депутати від &laquo;Слуги народу&raquo; хочуть законодавчо врегулювати віддалену роботу - Верховна Рада хоче врегулювати дистанційну роботу
    Депутати від «Слуги народу» хочуть законодавчо врегулювати віддалену роботу

    Законопроєкт передбачає можливість поєднувати дистанційну роботу з роботою в звичайному режимі на робочому місці

    Група народних депутатів від «Слуги народу» пропонує законодавчо врегулювати в Україні дистанційну і надомну форми роботи.

    Законопроєкт № 4051 про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи зареєстрували в парламенті 4 вересня.

    Зазначимо, що тексту законопроєкту на сайті Ради ще немає.

    Як уточнює «Інтерфакс-Україна» з посиланням на профільний комітет, документ передбачає можливість поєднувати дистанційну роботу з роботою в звичайному режимі на робочому місці.

    У законопроєкті зазначено, що відповідальність за безпечні умови роботи має нести власник або уповноважений орган. Також, згідно з документом, при укладанні трудового договору про дистанційну і надомну роботу роботодавець матиме право дізнатися про місце проживання або інше місце, де співробітник виконуватиме робочі обов'язки.

    У комітеті підкреслили, що згідно із законопроєктом співробітника мають письмово або через електронний документообіг ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавцями, сповіщеннями тощо. Співробітник може отримати право дистанційно ознайомитися з вимогами щодо охорони праці – зокрема, за допомогою відеозв'язку.

    «Грамотне вдосконалення трудового законодавства може стимулювати переведення великої кількості співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на повноцінні трудові відносини з роботодавцем. Це забезпечить більшу захищеність співробітника в трудовому процесі», - вважає глава комітету Галина Третьякова.

    Верховна Рада закон політика партія Слуга народу робота Галина Третьякова
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