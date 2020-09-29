Верховній Раді рекомендували схвалити закон про дистанційну роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідний проект закону №4051 рекомендується ухвалити за основу

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект, який врегулює положення про дистанційну роботу українців. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Комітет ухвалив рішення включити до порядку денного четвертої сесії і за результатами розгляду прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи №4051», – вказано у повідомленні.

Положення про дистанційну роботі в Україні досі регулюються радянськими актами. Згідно з новим законопроектом, повинні з'явитися два самостійних види роботи: дистанційна і надомна.

У віддаленій роботі людина сама вибирає місце роботи і графік. У надомній роботі місце роботи є фіксованим і ви не можете його змінити без узгодження з керівником.

Нагадаємо, що Верховна Рада хоче врегулювати дистанційну роботу.