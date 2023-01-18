Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах

Андрій Нєбитов наголосив, що для об’єктивного всебічного розслідування дуже важливі розповіді очевидців

Поліція просить свідків падіння гвинтокрила у Броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з’ясування причин катастрофи. Про це сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу біля місця події.

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Нєбитов заявив, що розпочато кримінальне провадження, слідчі СБУ і Національної поліції і ДБР будуть працювати. Він додав, що буде дуже великий об’єм слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини.

Також голова поліції Київської області звернувся до свідків трагедії та наголосив, що для об’єктивного всебічного розслідування дуже важливі розповіді очевидців.

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«Є прохання до вас усіх і до людей, які бачили проліт вертольота, ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькій висоті, будь ласка зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об’єктивного всебічного розслідування», – зауважив Андрій Нєбитов.

Очільник поліції Київщини зазначив, що про причини падіння гелікоптера можна буде казати лише після проведення відповідних експертиз.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.