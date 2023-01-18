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Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
фото з відкритих джерел

Раніше повідомляли тільки три прізвища

В авіакатастрофі у Броварах загинули також начальник охорони міністра внутрішніх справ Михайло Павлушко та Тетяна Шутяк. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

«Друзі, Ви житимете в моєму серці вічно… Ви багато зробили для України та Українського народу. Для мене було честю працювати разом з вами. Нехай Господь прийме ваші світлі душі до раю», – написав Драп'ятий.

Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото) фото 1
Тетяна Шутяк
Тетяна Шутяк

Раніше повідомлялося, що унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

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