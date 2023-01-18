Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Раніше повідомляли тільки три прізвища
В авіакатастрофі у Броварах загинули також начальник охорони міністра внутрішніх справ Михайло Павлушко та Тетяна Шутяк. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
«Друзі, Ви житимете в моєму серці вічно… Ви багато зробили для України та Українського народу. Для мене було честю працювати разом з вами. Нехай Господь прийме ваші світлі душі до раю», – написав Драп'ятий.
Раніше повідомлялося, що унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
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