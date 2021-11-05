Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили під домашній арешт

Ветерана, який з гранатою заблокував вхід до Кабміну, відпустили під домашній арешт

Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня

Колишньому «айдарівцю», який у серпні погрожував гранатою підірвати Кабмін, змінили запобіжний захід на перебування під цілодобовим арештом. Про це повідомляє адвокат Прохнича Тарас Безпалий у Facebook.

Суддя Печерського районного суду м. Києва змінила запобіжний захід Володимира Прохнича з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Згідно з дописом на сторінці Володимира Прохнича, він уже вдома.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.