Лідер фракції «Слуга народу» анонсував ще дві відставки в уряді

Давид Арахамія заявив, що питання нових відставок буде розглядатися десь через пів року

Арахамія не став називати прізвища міністрів на вихід

Фракція «Слуга народу» планує змінити ще двох міністрів, проте нові відставки в Кабміні відбудуться не найближчим часом. Про це заявив глави фракції Давид Арахамія.

«Дві (відставки, – ред.) є. Але ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (прізвища, – ред.) до останнього моменту», – сказав нардеп в кулуарах Ради.

Арахамія додав, питання нових відставок буде розглядатися десь через пів року.

До слова, Арахамія відзначився черговою сексистською заявою.На думку глави фракції «Слуга народу», українське суспільство не готове до жінки – міністра оборони.

Зазначимо, напередодні Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік.

Як відомо, сьогодні Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.



