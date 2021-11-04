Аварії можна було уникнути: адвокат розповів шокуючі подробиці про злочини водія Infiniti (відео)

На думку юриста, правоохоронні органи могли уникнути трагедії, що забрала життя людини

Трагічного ДТП у Харкові, яке забрало життя військовослужбовця та батька двох дітей, можна і потрібно було уникнути. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив адвокат родини загиблого внаслідок ДТП Ігоря Носова Ігор Черняк.

Для цього, на думку Черняка, судовій інстанції, що розглядала його попередній злочин, слід було застосувати до підлітка більш суворе покарання.

Юрист нагадав про минулу судимість підозрюваного по цій справі Андрія Харківського, коли два роки тому в одному з харківських супермаркетів він «випустив з пневматичного пістолета кулі в голову, шию та куртку однієї людини, а матері цієї людини вистрілив у щоку».

«Вона зазнала зазнала кульового поранення правої щоки, проникаючого в порожнечу гайморової пазухи з роздробленням її передньої стійки», – пояснив адвокат, пославшись на матеріали тодішнього вироку суду.

Черняк пояснив, що тоді Харківському можна було інкримінувати ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (від 3 до 7 років позбавлення волі), або ч. 2 ст. 122 (від 3 до 5 років), однак слідство тоді інкримінувало Харківському найлегшу статтю.

До того ж суд, коли розглядав цю справу, встановив, що Микола Харківський не є небезпечним для суспільства.

«Згідно досудової доповіді органу пробації, виправлення особи без позбавлення волі на певний строк можливе, а ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як низький», – процитував Черняк документ, покладений в основу вироку суду.

На думку юриста, теперішній злочин, у якому підозрюють Харківського, є прямим наслідком його безкарності під час скоєння попередніх правопорушень.

Адвокат нагадав, що тоді фігурант справи отримав вирок у вигляді умовного покарання та лишився на волі.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

Підозрюваного у смертельній ДТП Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

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