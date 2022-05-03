Вибиті вікна та пошкоджені автівки: з'явилися подробиці ракетного удару по Закарпаттю

Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці

Інформацію щодо постраждалих уточнюють

У результаті обстрілу Закарпаття увечері 3 травня ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 метрів вибиті вікна, уламки пошкодили автомобілі поблизу. Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби.

Нагадаємо, росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.



