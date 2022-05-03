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    У Дніпрі пролунали вибухи

    У Дніпрі пролунали вибухи
    ілюстративне фото

    Сьогодні ввечері повітряна тривога оголошена практично на всій території України

    У соцмережах та місцевих ЗМІ ввечері 3 травня повідомляють, що у Вінниці та Дніпрі пролунали вибухи. Зокрема пишуть, що чули вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Є інформація про щонайменше три вибухи та стовпи диму.

    Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

    Раніше повідомлялось, що повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Варто додати, що повітряна тривога не оголошена лише в окупованому Криму та Херсонській області.

    Також люди повідомляли, що бачили на власні очі, як російські ракети летять з окупованого Криму.

    Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

    Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро обстріл Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі пролунали вибухи