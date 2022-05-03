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    Події в Україні

    Рашисти вгатили у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини, є загиблі та поранені

    Ракети на Кіровоградщину випустили із каспійського напрямку - Рашисти вгатили у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини, є загиблі та поранені
    Ракети на Кіровоградщину випустили із каспійського напрямку
    фото із відкритих джерел

    Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО

    Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Про це інформує оперативне командування «Південь».

    «Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені», – сказано у повідомленні.

    Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО.

    Як повідомлялося, росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області. Про це розповів голова громади Євгеній Звіздовський.

    Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

    Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста. «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер. Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

    Крім того, увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Андрій Садовий УДАР Одещина мер Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Рашисти вгатили у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини, є загиблі та поранені