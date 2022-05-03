Рашисти вгатили у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини, є загиблі та поранені

Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені», – сказано у повідомленні.

Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО.

Як повідомлялося, росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області. Про це розповів голова громади Євгеній Звіздовський.

Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста. «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер. Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Крім того, увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.