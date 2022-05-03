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    Події в Україні

    У Львові прогриміли вибухи

    Окупанти завдали ракетний удар по Львівщині - У Львові прогриміли вибухи
    Окупанти завдали ракетний удар по Львівщині
    фото з відкритих джерел

    У місті пролунало не менш як три вибухи

    У вівторок, 3 травня, ввечері у Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

    Інформацію про вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

    «У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях», - написав він у Facebook.

    Мешканці міста повідомляють, що вибухів було не менше трьох.

    Перед цим у Львівській області була оголошена повітряна тривога.

    Наразі в небі над деякими районами міста видно дим.

    Нагадаємо, сьогодні майже вся територія України до та після 19 години опинилась в зоні повітряної тривоги.

    Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

    Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».


    Теги: росія окупанти війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    У Львові прогриміли вибухи