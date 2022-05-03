У місті пролунало не менш як три вибухи

У вівторок, 3 травня, ввечері у Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Інформацію про вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

«У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях», - написав він у Facebook.

Мешканці міста повідомляють, що вибухів було не менше трьох.

Перед цим у Львівській області була оголошена повітряна тривога.

Наразі в небі над деякими районами міста видно дим.

Нагадаємо, сьогодні майже вся територія України до та після 19 години опинилась в зоні повітряної тривоги.

Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».



