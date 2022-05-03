«Укрзалізниця» повідомляє про затримку низки потягів через обстріли
Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів через обстріли Росії. Про це повідомила пресслужба УЗ.
«У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів прямуватиме із затримкою», – йдеться в повідомленні.
Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова. Інформація оновлюється.Через пошкодження внаслідок артобстрілу інфраструктурних об'єктів наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).
«Укрзалізниця» радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити із сховищ під час сигналу тривоги.
«Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com», – додали в УЗ.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.
Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.