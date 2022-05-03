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    «Укрзалізниця» повідомляє про затримку низки потягів через обстріли

    Через обстріли Львова затримуються поїзди - «Укрзалізниця» повідомляє про затримку низки потягів через обстріли
    Через обстріли Львова затримуються поїзди
    фото з відкритих джерел

    Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова

    «Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів через обстріли Росії. Про це повідомила пресслужба УЗ.

    «У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів прямуватиме із затримкою», – йдеться в повідомленні.

    Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова. Інформація оновлюється.

    Через пошкодження внаслідок артобстрілу інфраструктурних об'єктів наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:
    • №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
    • № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
    • №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
    • №60 Чоп — Київ (+2 год);
    • №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
    • №22 Трускавець — Харків (+3 год);
    • №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
    • №231 Дніпро — Львів (+3 год);
    • №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
    • №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
    • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
    • №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
    • №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).

    «Укрзалізниця» радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити із сховищ під час сигналу тривоги.

    «Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com», – додали в УЗ.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: Харків Запоріжжя росія окупанти Київ Одеса війна Укрзалізниця Дніпро Львів Кривий Ріг Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» повідомляє про затримку низки потягів через обстріли