По місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару

Міський голова Арцизу закликав дотримуватись правил поведінки під час сигналу повітряна тривога

Міський голова Арцизу Одеської області Сергій Парпуланський повідомив про ракетний удар по місту. Про це він написав у Facebook.

«Недобрий вечір від російських тварин – ракетний удар. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу повітряна тривога», – зазначив Парпуланський.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.