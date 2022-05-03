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    По місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару

    Росія випустила ракету по Одещині - По місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару
    Росія випустила ракету по Одещині
    фото: facebook.com/PvkZahid

    Міський голова Арцизу закликав дотримуватись правил поведінки під час сигналу повітряна тривога

    Міський голова Арцизу Одеської області Сергій Парпуланський повідомив про ракетний удар по місту. Про це він написав у Facebook.

    «Недобрий вечір від російських тварин – ракетний удар. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу повітряна тривога», – зазначив Парпуланський.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    По місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару