Окупанти завдали два авіаудари по Кам'янському районі, є поранений

Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру

У Кам’янському районі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару росіян зруйновано залізничну інфраструктуру. Також одну людину поранено. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло», - написав він.

Наразі рух потягів зупинено.

Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

«Укрзалізниця» радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити із сховищ під час сигналу тривоги.

«Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com», – додали в УЗ.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.