  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Увага! Майже по всій Україні лунає повітряна тривога

    графіка
    Потрібно негайно спуститися в укриття - Увага! Майже по всій Україні лунає повітряна тривога
    Потрібно негайно спуститися в укриття
    фото з відкритих джерел

    Повітряна тривога не оголошена лише в окупованому Криму та Херсонській області

    Сьогодні майже вся територія України до та після 19 години опинилась в зоні повітряної тривоги. Як видно на карті повітряних тривог, висока імовірність ракетно-бомбових ударів сьогодні ввечері є майже всюди.

    «Не нехтуйте своєю безпекою, пройдіть в укриття. Особливо люди, що живуть біля залізничних вузлів та критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

    Варто додати, що повітряна тривога не оголошена лише в окупованому Криму та Херсонській області.

    Також люди повідомляють, що бачать на власні очі, як російські ракети летять з окупованого Криму.

    Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

    Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Увага! Майже по всій Україні лунає повітряна тривога