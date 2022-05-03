Увага! Майже по всій Україні лунає повітряна тривога

Повітряна тривога не оголошена лише в окупованому Криму та Херсонській області

Сьогодні майже вся територія України до та після 19 години опинилась в зоні повітряної тривоги. Як видно на карті повітряних тривог, висока імовірність ракетно-бомбових ударів сьогодні ввечері є майже всюди.

«Не нехтуйте своєю безпекою, пройдіть в укриття. Особливо люди, що живуть біля залізничних вузлів та критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що повітряна тривога не оголошена лише в окупованому Криму та Херсонській області.

Також люди повідомляють, що бачать на власні очі, як російські ракети летять з окупованого Криму.

Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».