Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіян, їх катують

Керівник СБУ зазначив, що деталі щодо вибуху на Кримському мосту українці дізнаються після перемоги

Україна за всіма правилами ведення війни зобов’язана перерізати такий логістичний шлях ворога, як Кримський міст. Про це сказав керівник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю «1+1».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Малюк зазначив, що в ході слідства щодо вибуху на Кримському мосту у РФ затримали вже 22 росіян, їх катують та проводять поліграфічні дослідження.

«Зараз мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством, де вони затримали вже 22 своїх співгромадян, катують їх, проводять поліграфічні дослідження і мені цікаво, на що вони вийдуть. Давайте спостерігати, а деталі дізнаємось після нашої перемоги», – зазначив керівник СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.