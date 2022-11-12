Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден
Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами
Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами РФ, через Керченську протоку в Азовське море. Про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.
«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – стверджують у відомстві.
Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.
Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.
Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.
Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.
За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.
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