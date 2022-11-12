Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден

Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами РФ, через Керченську протоку в Азовське море. Про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – стверджують у відомстві.

Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.

Будь ласка, читайте текст після реклами