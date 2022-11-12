Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден
Росія побудувала міст через Керченську протоку
фото з відкритих джерел

Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами РФ, через Керченську протоку в Азовське море. Про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – стверджують у відомстві.

Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.

Теги: росія Азовське море Чорне море корабель Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через Кримський міст вороги продовжать возити зброю та спорядження для війни 
Все для війни. Росія переводить покалічений Керченський міст на новий режим роботи 
27 жовтня, 09:17
Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Сьогодні, 06:13
В Астрахані, куди морем доправляли іранські дрони, загорівся корабель
У порту Астрахані, який приймає іранські вантажі, загорівся корабель (фото, відео)
8 листопада, 09:48

Політика

Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден
Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден
Інтрига на виборах до Сенату США. Перемога демократа в Арізоні зрівняла шанси двох партій
Інтрига на виборах до Сенату США. Перемога демократа в Арізоні зрівняла шанси двох партій
Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму
Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму
Токсичний Лавров: члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії
Токсичний Лавров: члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії
«Визначна перемога». Білий дім відреагував на звільнення Херсона
«Визначна перемога». Білий дім відреагував на звільнення Херсона
ISW пояснив, для чого «кухар Путіна» формує військові структури біля кордонів України
ISW пояснив, для чого «кухар Путіна» формує військові структури біля кордонів України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
116K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
113K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
62K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
51K
Путін вже боїться залишати бункер
24K
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту