Рух Кримським мостом знову зупинився: що сталося

На пошкодженому у результаті вибуху мосту проводяться ремонтні роботи

У суботу, 19 листопада, рух Кримським мостом знову зупинився. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Зупинка пов'язана з роботами, які мають завершитися сьогодні до 16:00.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

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Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.

15 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Але дозвіл на проїзд через міст мають не всі транспортні засоби.