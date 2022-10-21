У Харкові гримлять вибухи (відео)

Влада закликає громадян перебувати в укриттях

Російські загарбники просто зараз обстрілюють Харків. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про гучні вибухи.

Нагадаємо, що у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.