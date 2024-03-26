Вибухи в Харкові, причетність України в атаці на «Крокус»: головне за ніч

Сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників

Харків був атакований «Шахедами» – є влучання

Сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників. «Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху.

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Великобританія заперечує причетність України до теракту в Москві

Міністр оборони Великої Британії підкреслив необхідність протистояти спробам президента рф Путіна пов’язати Україну з цим інцидентом. Грант Шаппс заперечив будь-які зв'язки між Україною та нещодавнім терактом у москві, наголосивши на необхідності протистояти спробам путіна пов'язати Україну з цим інцидентом.

Також тіньовий міністр оборони Джон Хілі, відповідаючи на запитання щодо оборони, зауважив, що цей напад у Москві не повинен бути використаний кремлем як виправдання для незаконної війни в Україні.

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Україна та Швеція планують витіснити Росію з європейського ринку атомних технологій

Україна та Швеція домовилися поглибити співпрацю в ядерній галузі для зміцнення енергетичної безпеки в Європі, включаючи розробку ядерного палива західного виробництва для заміни російських поставок та використання досвіду України у підтримці стабільної роботи атомної енергетики у воєнний час.

Сторони узгодили перспективи поглиблення співпраці між Україною та Швецією, аби в подальшому витіснити росію з ринку ядерного палива і атомних технологій у Європі. Також було відзначено важливість розвитку атомної енергетики в Україні для посилення стійкості енергетичної системи.

Відновлено електропостачання на Донеччині: майже 50 тис. сімей отримали світло

На Донеччині відновлено електропостачання в 32 населених пунктах. Відтак, майже 50 тисяч родин мають доступ до електроенергії.

Минулого тижня ворожі напади на енергетичну інфраструктуру стали найбільш масштабними за останній період. Об'єкти, пов'язані з генерацією, передачею та розподілом електроенергії, були серйозно пошкоджені, що вимагало обмеження споживання енергії. Зокрема, у Донецькій області були негайно введені тимчасові відключення світла для стабілізації ситуації.