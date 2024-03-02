Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено волонтера
Синєгубов зазначає, що ворог використав КАБ
2 березня Росія обстріляла передмістя Куп'янська Харківської області. Внаслідок цього постраждав волонтер. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов зазначає, що за попередньою інформацією, ворог використав КАБ (Ред. – керована авіаційна бомба).
«Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи», – написав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, що триває 738-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.
До слова в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.
Кількість жертв нічної атаки росіян на Одесу зросла до чотирьох. Ще одне тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку.
Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.
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