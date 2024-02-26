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Скільки українських біженців у Британії ризикують залишитися без житла: дані The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українських біженців у Британії ризикують залишитися без житла: дані The Telegraph
Українці матимуть проблеми із житлом у Британії
фото: Sky news

The Telegraph: через відсутність спонсорів ризикують залишитися без житла до 50% українських біженців

Не менше 15 тисяч, або близько 7,5% українських біженців, які перебувають у Великій Британії, втратили дах над головою з червня 2022 року після припинення відносин з родинами-спонсорами.  Про це пише The Telegraph з посиланням на дані Міністерства регіонального розвитку, житлового будівництва та місцевого самоврядування країни. 

Загалом за програмами, які передбачають спонсорство чи возз'єднання з родичами, до Великої Британії прибуло близько 200 тис. українських біженців, з них близько 15 тис. були змушені шукати собі інше житло після розриву відносин із спонсорами, пише газета.

Співрозмовник The Telegraph з-поміж депутатів британського парламенту пояснив, що британські громадяни не зобов'язані утримувати українців, які скористалися спонсорською схемою, протягом усього періоду їхнього перебування в королівстві: вони беруть зобов'язання приймати у себе українців щонайменше на пів року.

За даними Міністерства регіонального розвитку, житлового будівництва та місцевого самоврядування Великої Британії, які наводить The Telegraph, залишитися без житла через розрив відносин із спонсорами ризикують до 50% українських біженців, які беруть участь у програмі Homes for Ukraine.

Нагадаємо, у МВС Британії оголосили, що дія особливих віз для українців, які отримали тимчасовий прихисток після повномасштабного вторгнення Росії, з початку 2025 року буде продовжена ще на 18 місяців. Про це пише BBC.

Спочатку для українських біженців було запроваджено особливі категорії віз із терміном дії три роки. Перші такі візи були видані у березні 2022 року, і їх термін спливає у березні 2025-го року. Вони дозволяють біженцям працювати в Сполученому Королівстві, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.

Наразі громадяни України, які отримали право притулку, зможуть подавати заяви на продовження візи на 18 місяців за три місяці до закінчення терміну її дії.

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Теги: українці Велика Британія житло гуманітарна допомога самоврядування біженці

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